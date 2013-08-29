Курящих беременных женщин в Эстонии будут сажать в тюрьму
29 августа 2013, 09:35Политика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Эстонии готовится законопроект, который предусматривает уголовное наказание для женщин за курение и употребление других вредных веществ во время беременности.
В качестве наказания предусмотрен либо штраф от 96 до 1600 евро, либо тюремное заключение сроком до 5 лет, передает dkvartal.ru.
Инициаторы законопроекта считают, что это позволит защитить еще нерожденного ребенка. Добавим, поводом для работы над законопроектом стали данные Института развития здоровья. Исследования показали, что примерно 8,5% эстонских женщин курят во время беременности.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей