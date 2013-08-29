Курящих беременных женщин в Эстонии будут сажать в тюрьму

В качестве наказания предусмотрен либо штраф от 96 до 1600 евро, либо тюремное заключение сроком до 5 лет, передает dkvartal.ru.

Инициаторы законопроекта считают, что это позволит защитить еще нерожденного ребенка. Добавим, поводом для работы над законопроектом стали данные Института развития здоровья. Исследования показали, что примерно 8,5% эстонских женщин курят во время беременности.