Досрочное голосование стартовало на выборах в гордуму Екатеринбурга

Избиратели, которые по уважительной причине не смогут явиться к месту голосования в выборах в гордуму Екатеринбурга 9 сентября, могут проголосовать досрочно.

В период с 29 августа до 8 сентября включительно избиратели могут отдать свой голос досрочно, предоставив подтверждение наличия уважительной причины для голосования раньше положенного срока.

С 30 августа избиратели, которые в день голосования не смогут самостоятельно посетить избирательный участок по состоянию здоровья могут подать заявления в участковую комиссию о желании проголосовать у себя дома.