Досрочное голосование стартовало на выборах в гордуму Екатеринбурга

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28 августа дан старт досрочному голосованию на выборах в городскую думу Екатеринбурга.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: ИА России ТАСС
Избиратели, которые по уважительной причине не смогут явиться к месту голосования в выборах в гордуму Екатеринбурга 9 сентября, могут проголосовать досрочно.
В период с 29 августа до 8 сентября включительно избиратели могут отдать свой голос досрочно, предоставив подтверждение наличия уважительной причины для голосования раньше положенного срока.
С 30 августа избиратели, которые в день голосования не смогут самостоятельно посетить избирательный участок по состоянию здоровья могут подать заявления в участковую комиссию о желании проголосовать у себя дома.
Выборы депутатов в гордуму Екатеринбурга состоятся 9 сентября 2018 года. Предполагается, что на участках будет установлено около 515 камер видеонаблюдения на общую сумму 14,2 млн рублей.
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