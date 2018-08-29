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#домахорошо
Досрочное голосование стартовало на выборах в гордуму Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Досрочное голосование стартовало на выборах в гордуму Екатеринбурга

Сегодня, 20:00Политика
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