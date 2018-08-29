Путин: многодетные матери выйдут на пенсию раньше

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По новому проекту пенсионной реформы многодетные матери смогут выйти на пенсию раньше.
Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин 29 августа в обращении к гражданам в прямом эфире.
По новому проекту пенсионной реформы многодетные матери смогут выйти на пенсию раньше. Женщины, у которых трое детей — на три года раньше, четверо детей — на четыре года раньше. Для женщин с пятью и более детьми пенсионный возраст не изменится.
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