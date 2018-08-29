Работодатель понесет ответственность за увольнение работника предпенсионного возраста
Владимир Путин предложил ввести уголовную ответственность за необоснованное увольнение работодателем сотрудника предпенсионного возраста.
Об этом президент РФ Владимир Путин 29 августа рассказал в обращении к гражданам в прямом эфире.
По словам президента в России будет введено понятие предпенсионного возраста. Для женщин он составит 55 лет, для мужчин — 60 лет.
За немотивированное увольнение людей предпенсионного возраста для работодателей будет действовать административная и уголовная ответственность.
Для работодателей, увольняющих сотрудников предпенсионного возраста без веских оснований или отказывающим им в работе, будет введена административная и уголовная ответственность,заявил глава государства.
Также для россиян предпенсионного возраста увеличится пособие по безработице. С 1 января 2019 года его размер значительно вырастет — до 11 тысяч 280 рублей, и приблизится к размеру средней пенсии по стране.