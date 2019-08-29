«Ей доверяли безгранично». Как медцентр «Уралхимпласта» лишился денег и пациентов

Как отмечают в «Уралхимпласте», на момент создания «Центра профилактической медицины УХП» (ЦПМ) уважение к Людмиле Писцовой, как к специалисту, было безгранично.

Она очень долго управляла поликлиникой, и ей доверяли,говорят на предприятии.

Но в 2011 году в Нижнем Тагиле у ЦПМ появляется конкурент — ООО «Кабинет медицинских осмотров» (КМО), учредителями которого являются Людмила Писцова и её заместитель в ЦПМ Дмитрий Акишев. Как рассказывают в «Уралхимпласте», об этом стало известно после того, как часть пациентов их медцентра начала перенаправляться в КМО.

ООО "КМО" ("Центр медицинских осмотров") Фото: https://tagilcity.ru/attachments/610ad13a3f6ac7ab0d4ad755a9de2c8f10fe563d/store/fit/390/220/69c2413e569fe96f3be3ba217efaf33f63f7e888833d464441bd8b4c5505/Screenshot_34.jpg

Писцову вызывают на разговор и просят определиться: либо она работает на ЦПМ, либо на КМО, но не то и другое вместе, чтобы не пересекались интересы двух учреждений. Она говорит: «Не вопрос, я остаюсь в ЦПМ»,говорит TagilCity.ru сотрудник УХП.

После этого разговора Писцова выбывает из списка владельцев «Кабинета медицинских осмотров». Но в 2016 году на «Уралхимпласте» замечают, что финансовые показатели медицинского центра предприятия ухудшаются, и в ходе проверки обнаруживается, что у ЦПМ есть несколько подозрительных договоров всё с тем же КМО.

КМО выигрывал тендеры на оказание медицинских услуг и по минимальной стоимости передавал их на подряд в медцентр «Уралхимпласта», в то время как тот мог бы сам, без посредника, выполнять эту работу. Кроме того, КМО сдаёт в аренду ЦПМ УХП своё оборудование, при том, что у ЦПМ были финансовые возможности приобрести его в собственность,объясняет представитель «Уралхимпласта».

Фото: ucp-cpm.ru

Служба безопасности устанавливает, что директором «Кабинета медицинских осмотров» является супруг Людмилы Писцовой, а в соучредителях компании значатся двое — бывшая сотрудница Писцовой и родственница Дмитрия Акишева.

Писцову снова вызывают на ковёр. В этот раз она заверяет руководство, что проводится слияние двух учреждений: КМО станет частью ЦПМ.В доказательство своих слов она тут же запускает сопроводительную этой процедуре деятельность, вроде оформления документов и подготовки помещений. Создаётся видимость, что всё нормально — как договорились, так идёт,говорит представитель завода.

Но в то же время, как впоследствии выясняют на «Уралхимласте», для КМО арендуется новый офис и по остаточной цене покупается ряд дорогостоящего оборудования, которое принадлежало ЦПМ УХП, но было им заблаговременно списано, переманивают часть сотрудников, а пациентам всё представляют как переезд медцентра. Теперь руководство УХП предлагает уже Дмитрию Акишеву оставить «их дела с Писцовой» в КМО, занять её место в ЦПМ и привести всё в порядок. На предприятии это объясняют предположениями, что до этого Акишев лишь исполнял волю начальницы.

Акишев соглашается, но начатое при Писцовой дело продолжается: оборудование ЦПМ УХП и медкарточки перевозятся, сотрудников и пациентов переманивают,утверждает сотрудник УХП.

Фото: ucp-cpm.ru

В заключение всего, как добавляют на предприятии, Дмитрий Акишев рассылает всем крупным заказчикам уведомление о завершении сотрудничества из-за неспособности ЦПМ УХП оказывать медицинские услуги, а чуть позже сам же с ними связывается уже от имени «Кабинета» и предлагает заключить договор с ними.

После этого «Центр профилактической медицины «Уралхимпласта», по словам работников, остаётся пустым — с минимумом штата и оборудования, зато с многомиллионными долгами перед сотрудниками, заказчиками и налоговиками. С 2017 года центр несколько раз подавал в суд на экс-директора, намереваясь возместить причинённый ею ущерб. Сумма исковых требований «Уралхимпласта» превысила 13 млн рублей, но, по последним данным, арбитраж удовлетворил лишь требования на 9 миллионов рублей. Сейчас ЦПМ возглавляет выходец с «Уралхимпласта», депутат Нижнетагильской гордумы Владимир Антонов, и центр восстановил работу и набрал новый штат.

Фото: ООО «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус»

КМО также продолжает деятельность. Сейчас доли компании поровну распределены между Людмилой Писцовой (она же является главврачом учреждения) и Дмитрием Акишевым (он — директор). В «Уралхимпласте» настаивают: на протяжении всего времени существования вне зависимости от назначенных директоров КМО управлялось Писцовой и Акишевым. Людмила Писцова отказалась давать комментарии TagilCity.ru, а Дмитрий Акишев, заявил, что ни он сам, ни Писцова не являются создателями КМО, и категорически отверг все обвинения со стороны «Уралхимпласта», назвав их домыслами конкурентов.