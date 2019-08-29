Правительство Свердловской области сможет проводить секретные заседания
Сегодня, 16:21ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловское правительство сможет рассматривать отдельные вопросы в режиме секретности. Соответствующий документ подписал губернатор области Евгений Куйвашев, сообщает «Комерсант».
В указе говорится о том, что подготовка, допуск на заседание и его протоколы в некоторых случаях могут осуществляться секретно. Также на закрытых заседаниях не будет вестись видео- и аудиозапись.
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