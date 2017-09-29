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Новости Нижнего Тагила

Еще 15 губернаторов регионов России могут покинуть свои посты

29 сентября 2017, 18:00Добавить новость
администрация,политика,Россия,губернатор,отставка,Путин,регионы
Эксперты предоставили предположительный список губернаторов регионов РФ, которые могут быть отстранены от должности в ближайшее время. 

Ожидается, что всего 15 губернаторов покинут свой пост, из них пятеро досрочно заявили об отставке. Напомним, ранее губернатор Красноярского края сообщил о своем скором уходе.

По словам экспертов, высока вероятность отставки главы Алтайского края Александра Карлина и губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. Также в рейтинге обозначены глава Омской области Виктор Назаров и руководитель Мурманской области Марина Ковтун.

Возможно, со своего поста уйдет губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, а также руководители Ивановской области, Северной Осетии и Приморского края, сообщают «Ведомости».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин уже подписал указ об отставке губернатора Нижегородской области.

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