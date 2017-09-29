Еще 15 губернаторов регионов России могут покинуть свои посты

Эксперты предоставили предположительный список губернаторов регионов РФ, которые могут быть отстранены от должности в ближайшее время.

Ожидается, что всего 15 губернаторов покинут свой пост, из них пятеро досрочно заявили об отставке. Напомним, ранее губернатор Красноярского края сообщил о своем скором уходе.





По словам экспертов, высока вероятность отставки главы Алтайского края Александра Карлина и губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. Также в рейтинге обозначены глава Омской области Виктор Назаров и руководитель Мурманской области Марина Ковтун.





Возможно, со своего поста уйдет губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, а также руководители Ивановской области, Северной Осетии и Приморского края, сообщают «Ведомости».





Напомним, ранее президент России Владимир Путин уже подписал указ об отставке губернатора Нижегородской области.