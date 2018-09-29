Фигурант уголовного дела Новиков останется руководить депздравом Ямала

По информации издания Nashgorod, Сергей Новиков на Ямале фигура очень известная. Один известный политический телеграмм-канал, имеющий более 60 тысяч подписчиков, рассказал в сентябре этого года о деятельности главврача Ямала и о его работе во власти. В публикации Новиков называется «махровым коррупционером» и делается вывод о том, что Дмитрий Артюхов не может с ним справиться.

Впервые Новиков получил известность еще в 2012 году. Тогда прокуратура вела коррупционное уголовное дело в Новом-Уренгое. Новиков был фигурантом этого дела и правоохранительные органы потребовали его увольнения со службы. Суд признал Новикова виновным, но из за просчетов следствия в работе с уликами, апелляция признала его невиновным.

Скандал и уголовный процесс не отразился на карьере политика и позже он переехал в Салехард уже в качестве заместителя главы департамента здравоохранения, а чуть позже и возглавил это ведомство.

На новом месте опять разразился скандал. Новикова заподозрили в закупках продуктов для медучреждений по завышенным ценам. Толчком к новой проверке стали многочисленные жалобы от населения об отсутствии даже самого нужного в больницах. По бумагам снабжение здравоохранения шло в полном объеме. Нехватку медицинского персонала он вообще пояснил тем, что людям нравится сидеть в очередях и общаться.