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Фигурант уголовного дела Новиков останется руководить депздравом Ямала
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Novikov1

Фигурант уголовного дела Новиков останется руководить депздравом Ямала

Сегодня, 15:40Политика
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