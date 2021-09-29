СМИ: замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский уйдет в отставку

Первый замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский работает в региональном правительстве последние дни — 1 октября он официально сложит с себя обязанности и станет депутатом ЗакСО.

Первое заседание нового парламента Свердловской области состоится 8 октября, на нем Высокинский получит одобрение представлять региона в Совете Федерации, сменив на этом посту Аркадия Чернецкого, сообщает Ура.ру. Фото: пресс-служба правительства Свердловской области В департаменте информационной политики области пока никаких комментариев не дают, ссылаясь на то, что информация о кадровых перестановках поступит лишь по факту официальных назначений. Напомним, три депутата по одномандатным округам и один выдвиженец от «Единой России» в Нижнем Тагиле получили мандаты в Законодательное собрание Свердловской области. Четыре депутата от Нижнего Тагила получили мандаты в ЗакСо Свердловской области

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