СМИ: замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский уйдет в отставку

СМИ: замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский уйдет в отставку
СМИ: замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский уйдет в отставку
Сегодня, 16:34ПолитикаФото: 1МI
Первый замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский работает в региональном правительстве последние дни — 1 октября он официально сложит с себя обязанности и станет депутатом ЗакСО.

Первое заседание нового парламента Свердловской области состоится 8 октября, на нем Высокинский получит одобрение представлять региона в Совете Федерации, сменив на этом посту Аркадия Чернецкого, сообщает Ура.ру.

Фото:пресс-служба правительства Свердловской области

В департаменте информационной политики области пока никаких комментариев не дают, ссылаясь на то, что информация о кадровых перестановках поступит лишь по факту официальных назначений.

Напомним, три депутата по одномандатным округам и один выдвиженец от «Единой России» в Нижнем Тагиле получили мандаты в Законодательное собрание Свердловской области.

Материалы по теме:
Свердловская областьдепутатыАркадий ЧернецкийПравительствоАлександр ВысокинскийСовет Федерации
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы