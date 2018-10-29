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Бывший мэр Екатеринбурга заявил о готовности выдвинуться в губернаторы или в Госдуму
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бывший мэр Екатеринбурга заявил о готовности выдвинуться в губернаторы или в Госдуму

Сегодня, 22:21ПолитикаФото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ
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