Бывший мэр Екатеринбурга заявил о готовности выдвинуться в губернаторы или в Госдуму
Сегодня, 22:21ПолитикаФото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ
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Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман возможно примет участие в выборах в Гордуму в 2021 году.
Сюжеты: Екатеринбург
Об этом он рассказал в итервью в эфире «Эхо Москвы».
Я готов участвовать в выборах губернатора. Если будет серьезная партия – готов участвовать в выборах в Госдуму. Но не исключаю для себя и того, что никуда не пойду. По ситуации, заявил Евгений Ройзман.
Также бывший мэр уральской столицы рассказал, что в скором времени откроет собственную приемную, где будет раз в неделю вести прием граждан.
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