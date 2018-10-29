Бывший мэр Екатеринбурга заявил о готовности выдвинуться в губернаторы или в Госдуму

Об этом он рассказал в итервью в эфире «Эхо Москвы».

Я готов участвовать в выборах губернатора. Если будет серьезная партия – готов участвовать в выборах в Госдуму. Но не исключаю для себя и того, что никуда не пойду. По ситуации, заявил Евгений Ройзман.