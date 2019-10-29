Число моногородов в России может уменьшиться в два раза

По его словам, данный вопрос обсуждался в нижней палате парламента и правительстве.

В Министерство финансов направлен проект новой программы по развитию моногородов. Она способна стать заменой старого документа, рассчитанного на 2016–2025 годы, но прекратившего действие досрочно в начале 2019 года.

Счетная палата провела проверку и сделала вывод, что меры поддержки моногородов не помогли им стабильно развиваться, а также не улучшились условия жизни людей.

Депутат Госдумы Альфия Когогина отметила, что важно актуализировать критерии, согласно которым, городам присваивается статус. Она считает, что исключенные населенные пункты не должны оставаться без поддержки.

Планировалось за три года выделить дополнительно на их развитие 18,6 миллиардов рублей, но правительственная комиссия инициативу не поддержала. Ожидается, что вопрос будет рассмотрен в новом бюджетном цикле.