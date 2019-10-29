Минфин представил законопроект о новом виде накопительной пенсии

Изначально документ должен был выйти еще год назад, но от версии принудительного подключения граждан к системе было решено отказаться, когда Владимир Путин вмешался в дискуссию.

Теперь концепция называется «Гарантированный пенсионный план» (ГПП) и предполагает добровольное вступление.

Работники будут вправе требовать от работодателя зарегистрировать их в реестре участников, либо смогут сами подключиться через сайт Госуслуги.

Каждый гражданин, являющийся участником системы, сможет сам устанавливать и менять размер пенсионных взносов или приостанавливать их на срок до пяти лет. Суммы могут быть установлены в конкретных цифрах или в процентах от зарплаты.

Кроме того, участникам системы можно будет изменить негосударственный пенсионный фонд, где будет формироваться пенсионный план.

В течение полугода со дня первого взноса гражданин будет вправе отказаться от использования системы и забрать все перечисленные средства.

Планируется запустить новую систему в 2021 году.

Пенсионные выплаты будут назначаться при соблюдении следующих условий:

По достижению гражданином пенсионного возраста (65 лет для мужчин и 60 для женщин)

Через 30 лет после начала осуществления взносов, если этот срок наступит раньше

Выплата будет ежемесячной, а ее размер определится по формуле: размер пенсионной выплаты = общий размер внесенных средств участника / 180 (с поправкой на результат размещения пенсионных резервов). Это значит, что вариант предусматривает выплаты в течение 15 лет, но будут предложены и другие варианты.

Накопления можно будет получить и досрочно, если у участника будет обнаружено социально-значимое заболевание из утвержденного списка. Сумма будет равна расходам на лечение, но в пределах внесенных средств.

Если доходность по накоплениям отрицательная, то НПФ возмещает средства.

В случае смерти участника системы накопленный капитал унаследуют его родственники на общих основаниях.

Ведением реестра участников «Гарантированного пенсионного плана» будет заниматься Национальный расчетный депозитарий (НРД), имеющий статус центрального депозитария. Кроме персональной информации участника в реестре также отражаются размеры пенсионных взносов, уплаченные суммы, периоды приостановки уплаты и так далее.

Если депозитарий будет отказываться вносить сведения, то ему грозит штраф от 700 тысяч до одного миллиона рублей. Это указано в дополнительном законопроекте, который также представил Минфин.