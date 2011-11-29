Единороссы помешали Римме Марковой проводить творческий вечер с агитационной направленностью (видео)
В Екатеринбурге на встрече 86-летней актрисы Риммы Марковой, агитирующей перед предстоящими выборами в Государственную Думу РФ за «Справедливую Россию» в одном из ДК отключили свет, остановили трамвайное движение, устроили «пожар» и вызвали полицию.
Как передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на очевидцев всего случившегося, которые в социальных сетях, сопровождают описание этапов злоключений актрисы видеоматериалами, заместитель директора ДК ВИЗ Ирина Анохина сообщила актрисе, что отключили электроэнергию. Ей предложили пройти в электрощитовую и включить свет. Она категорически отказалась, заявив при этом своим сотрудникам, что если они не хотят остаться без работы, то должны «сидеть тихо и не высовываться».
В итоге Марковой и депутату Госдумы Александру Буркову при поддержке сотен уральцев пришлось взять дом культуры штурмом.
«Кого они испугались? – вопрошает Маркова в видеоролике, попавшем на YouTube. – Вы представляете, как они боятся? Они не могут понять, что это кончится плохо. Это закончится революцией! Потому что все, что делается, делается против народа! Убивают Россию! И это от того, что все вы молчите!».