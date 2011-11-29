Единороссы помешали Римме Марковой проводить творческий вечер с агитационной направленностью (видео)

Как передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на очевидцев всего случившегося, которые в социальных сетях, сопровождают описание этапов злоключений актрисы видеоматериалами, заместитель директора ДК ВИЗ Ирина Анохина сообщила актрисе, что отключили электроэнергию. Ей предложили пройти в электрощитовую и включить свет. Она категорически отказалась, заявив при этом своим сотрудникам, что если они не хотят остаться без работы, то должны «сидеть тихо и не высовываться».

В итоге Марковой и депутату Госдумы Александру Буркову при поддержке сотен уральцев пришлось взять дом культуры штурмом.