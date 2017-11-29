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Новости Нижнего Тагила

Виктория Казакова назначена министром инвестиции Свердловской области

29 ноября 2017, 22:08Добавить новость
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По результатам конкурса глава Свердловской области назначил министра инвестиции. Им стала Виктория Казакова, бывший заместитель министра промышленности.

29 ноября Евгений Куйвашев назначил нового министра инвестиции Свердловской области. По результатам конкурсного отбора министерское кресло досталось Виктории Казаковой.

Ранее она занимала пост заместителя министра промышленности Свердловской области. Общий срок работы в областном правительстве составляет 14 лет.

Среди 6 кандидатов Виктория прошла все отборочные мероприятия, и по результатам собеседования с Евгением Куйвашевым заняла вакантную должность.

Как сообщает Znak.com, вновь назначенный министр уже отправилась в рабочую поездку в Москву, где ей предстоит выполнить ряд поручений по привлечению инвестиции в регион.

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