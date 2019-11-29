15 погорельцам из Среднеуральска предоставление жилья отложили на год

Вновь переговорил с погорельцами (Октябрьская, 8). На одной из предыдущих встреч они жаловались мне на администрацию. Муниципалитет обещал им выделить жилье еще к 30 ноября. Однако незадолго до часа «Х» отложил переезд еще на год. Прокуратура, реагируя на мое письмо, согласилась с тем, что власти повели себя некорректно. Запрошу итоги рассмотрения прокурорского протеста, пишет он.