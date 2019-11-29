15 погорельцам из Среднеуральска предоставление жилья отложили на год
Сегодня, 15:31ПолитикаФото: Личная страница ВКонтакте Андрея Альшевских
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Погорельцам из Среднеуральска власти должны были предоставить жилье к 30 ноября, но отложили переезд еще на год., рассказал Андрей Альшевский на своей странице Вконтакте.
Вновь переговорил с погорельцами (Октябрьская, 8). На одной из предыдущих встреч они жаловались мне на администрацию. Муниципалитет обещал им выделить жилье еще к 30 ноября. Однако незадолго до часа «Х» отложил переезд еще на год. Прокуратура, реагируя на мое письмо, согласилась с тем, что власти повели себя некорректно. Запрошу итоги рассмотрения прокурорского протеста, пишет он.
28 июня в Среднеуральске в доме по улице Октябрьская, 8 произошел пожар. На месте происшествия работала полиция, спасатели и медики. В результате было эвакуировано 15 жителей из семи квартир. Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров.
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