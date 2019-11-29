Дмитрий Песков: «Работа президента — это как доменная печь»
Сегодня, 18:39ПолитикаФото: www.kremlin.ru
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил работу Владимира Путина с доменной печью, заявив, что и 31 декабря глава государства тоже будет работать, сообщает RT.
По словам Пескова, у президента технологически не бывает выходных, а если он посвящает какой-либо период времени отдыху, то при этом большую часть суток всё равно остаётся на работе.
Работа президента — это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл,отметил он.
Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин предпочитает отдыхать в России. При этом он не перестаёт обсуждать с окружением важные вопросы.
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