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#300лет
«Коммерсант»: экс-силовик стал руководителем Росприроднадзора Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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«Коммерсант»: экс-силовик стал руководителем Росприроднадзора Свердловской области

Сегодня, 09:17ПолитикаФото: Яндекс.Карты
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