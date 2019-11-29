«Коммерсант»: экс-силовик стал руководителем Росприроднадзора Свердловской области
Сегодня, 09:17ПолитикаФото: Яндекс.Карты
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Уральского межрегионального управление Росприроднадзора возглавил Роман Тужиков, сообщает Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
Сюжеты: Екатеринбург
Ранее Тужиков занимал должность замначальника УЭБиПК регионального полицейского главка. В сентябре в УЭБиПК в Екатеринбурге начались кадровые перестановки в связи с приходом нового начальника — генерал-майора Александра Мешкова.
В Росприроднадзоре до настоящего времени обязанности руководителя исполнял замглавы ведомства Виталий Курятников.
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