В России будет создан департамент международной информационной безопасности
Владимиром Путиным был подписан указ о создании 42-го департамента в МИД России, который будет заниматься вопросами международной информационной безопасности (МИБ), сказано в сообщении ведомства.
Кроме того, новый департамент будет бороться с использованием информационных технологий с целью совершения преступлений.
Подразделение будет заниматься курированием деятельности международных организаций и форумов в этой сфере, работы в двустороннем формате и международно-политических аспектов использования интернета.
МИБ также займется подготовкой предложений по улучшению нормативной базы при работе с другими странами и иностранными организациями в области информационной безопасности. Департамент будет разрабатывать и согласовывать соглашения с другими государствами, контролировать деятельность рабочих групп и координировать работу с организациями.
К тому же подразделение будет принимать участие в создании и согласовывании национальных мер по информационной безопасности.