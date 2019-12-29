В России будет создан департамент международной информационной безопасности

Кроме того, новый департамент будет бороться с использованием информационных технологий с целью совершения преступлений.

Подразделение будет заниматься курированием деятельности международных организаций и форумов в этой сфере, работы в двустороннем формате и международно-политических аспектов использования интернета.

МИБ также займется подготовкой предложений по улучшению нормативной базы при работе с другими странами и иностранными организациями в области информационной безопасности. Департамент будет разрабатывать и согласовывать соглашения с другими государствами, контролировать деятельность рабочих групп и координировать работу с организациями.