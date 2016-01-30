Депутаты сократят число наблюдателей на выборах

Напомним, что в первом чтении законопроект был поддержан в декабре. Коммунисты предложили ввести ограничение на число наблюдателей исходя из ситуации на выборах 13 сентября 2015 года. Тогда, как объяснили в КПРФ, под видом заключения договора об осуществлении полномочий наблюдателя кандидаты совершали подкуп большого числа избирателей. Последние предъявляли в избирательную комиссию документ о направлении их в качестве наблюдателя, голосовали и покидали избирательный участок. В правительстве поправки поддержали, подтвердив, что такая практика действительно имеет место.

В начале этой недели поправки прошли профильный Комитет Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству. Они были одобрены ко второму чтению, однако с условием ужесточения - сокращения числа наблюдателей с пяти до двух.

Вчера после заседания Совета Госдумы спикер нижней палаты Сергей Нарышкин пояснил журналистам, почему поправки следует принять. По его словам, «присутствие неограниченного числа наблюдателей на избирательном участке может серьезно затруднить работу избирательной комиссии и создать препятствие для реализации избирателями своего избирательного права».

Дело, в частности, в огромном количестве участников выборов. Проще говоря, если не ввести серьезные ограничения, избирателю придется попросту протискиваться к урне для голосования.

По данным ЦИК РФ, в единый день голосования на региональных выборах 14 октября 2012 года было 44 тыс. наблюдателей, а 13 сентября 2015 года - уже 108,3 тыс.