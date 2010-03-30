Через год рекламы на федеральных каналах станет меньше

Федеральная антимонопольная служба сделала первый шаг к реализации закона, запрещающего федеральным каналам сотрудничать с монополистами на рынке телерекламы с 2011 года. Служба определила список этих самых федеральных каналов, в который попали 11 организаций. Антимонопольщики решат, сколько рекламы показывать на определенном федеральном канале. Как пишет «ДжастМедиа», эксперты предполагают, что продавать рекламу на многих из этих медиаресурсов будут их собственные структуры, а телевизионщики ожидают снижения цен на свое эфирное время.