Через год рекламы на федеральных каналах станет меньше
30 марта 2010, 16:34ПолитикаArtem
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С 2011 года рекламу на федеральных каналах Россияне будут видеть реже.
Федеральная антимонопольная служба сделала первый шаг к реализации закона, запрещающего федеральным каналам сотрудничать с монополистами на рынке телерекламы с 2011 года. Служба определила список этих самых федеральных каналов, в который попали 11 организаций. Антимонопольщики решат, сколько рекламы показывать на определенном федеральном канале. Как пишет «ДжастМедиа», эксперты предполагают, что продавать рекламу на многих из этих медиаресурсов будут их собственные структуры, а телевизионщики ожидают снижения цен на свое эфирное время.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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