Как потратить депутатские миллионы – решает городская Дума

Наконец-то стало известно имя заместителя председателя Думы. Почётноекресло слева от Александра Маслова занял депутат от «СправедливойРоссии» Леонид Мартюшев. Напомним, на первом заседании депутаты выбираливице-спикера из трёх кандидатур: Леонид Мартюшев, Алексей Казаринов иВладимир Гаёв. Первый набрал 13 голосов, второй 10, третий – 3. Но дляпобеды нужно было получить поддержку не менее половины депутатов – тоесть 14-ти. Во втором «туре» выборов спикера «справедливороссы» вновьпредложили кандидатуру Леонида Мартюшева. А Владимир Гаёв вновьсамовыдвинулся. И выбирать пришлось уже из двух персон. Леонид Мартюшевпобедил с 19-ю голосами.

Теперь ему придётся оставить пост начальника нижнетагильской налоговойинспекции – вице-председатель должен работать на освобождённой основе.Сделать это будет не легко. Но опыт работы в налоговой поможет успешновыполнять обязанности в Думе, уверен Леонид Мартюшев.

На этом же продолжении первого заседания депутаты определились сколичеством думских комиссий. Их станет на одну больше, чем в Думе 5-госозыва, а именно – 7. Это: «Комиссия по бюджету, экономической политике иинвестициям», «Комиссия по местному самоуправлению, общественнойбезопасности и информационной политике», «Комиссия по соцполитике»,«Комиссия по молодёжной политике, физической культуре, спорту итуризму», «Комиссия по регламенту и этике», «Комиссия по городскому ижилищно-коммунальному хозяйству». И появится «Комиссия по муниципальнойсобственности, градостроительству и землепользованию». До 3-го апрелядепутаты должны определиться, кто из них какими вопросами будетзаниматься. И затем изберут председателей комиссий.