Как потратить депутатские миллионы – решает городская Дума
Прошло второе заседание представительного органа власти Нижнего Тагила. Правда, по протоколу оно считалось окончанием первого заседания – парламентарии решали вопросы, обсудить которые в прошлый раз не успели.
Наконец-то стало известно имя заместителя председателя Думы. Почётноекресло слева от Александра Маслова занял депутат от «СправедливойРоссии» Леонид Мартюшев. Напомним, на первом заседании депутаты выбираливице-спикера из трёх кандидатур: Леонид Мартюшев, Алексей Казаринов иВладимир Гаёв. Первый набрал 13 голосов, второй 10, третий – 3. Но дляпобеды нужно было получить поддержку не менее половины депутатов – тоесть 14-ти. Во втором «туре» выборов спикера «справедливороссы» вновьпредложили кандидатуру Леонида Мартюшева. А Владимир Гаёв вновьсамовыдвинулся. И выбирать пришлось уже из двух персон. Леонид Мартюшевпобедил с 19-ю голосами.
Теперь ему придётся оставить пост начальника нижнетагильской налоговойинспекции – вице-председатель должен работать на освобождённой основе.Сделать это будет не легко. Но опыт работы в налоговой поможет успешновыполнять обязанности в Думе, уверен Леонид Мартюшев.
На этом же продолжении первого заседания депутаты определились сколичеством думских комиссий. Их станет на одну больше, чем в Думе 5-госозыва, а именно – 7. Это: «Комиссия по бюджету, экономической политике иинвестициям», «Комиссия по местному самоуправлению, общественнойбезопасности и информационной политике», «Комиссия по соцполитике»,«Комиссия по молодёжной политике, физической культуре, спорту итуризму», «Комиссия по регламенту и этике», «Комиссия по городскому ижилищно-коммунальному хозяйству». И появится «Комиссия по муниципальнойсобственности, градостроительству и землепользованию». До 3-го апрелядепутаты должны определиться, кто из них какими вопросами будетзаниматься. И затем изберут председателей комиссий.
Спикер думы Александр Маслов отметил, что в бюджете города, как и впрошлом году, заложены 27 «депутатских» миллионов. Понятно, чтодепутаты-одномандатники, а их 13, будут расходовать эти деньги нарешение проблем в своих округах. А представителям партий, прошедшим вДуму по спискам от единого городского округа, нужно продумать механизмиспользования этих средств. Можно создать общий фонд, а можнораспределить деньги по фракциям, считает Александр Маслов.