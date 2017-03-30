Евгений Ройзман заявил о готовности принять участие в выборах губернатора Свердловской области в качестве кандидата
30 марта 2017, 16:15Политика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман 30 марта в радиоэфире компании «Вышка» заявил о своей готовности принять участие в выборах в качестве кандидата на пост губернатора Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Единственное, что ему может помешать, считает Ройзман – это «муниципальный фильтр». Иными словами, его могут не зарегистрировать как кандидата, пишет JustMedia.
Ройзман уже начал подготовку к предвыборной кампании, он уверен в своих силах, провел ряд встреч, подготовил площадку и настроен на победу.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей