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Мэр Новоуральска уходит в досрочную отставку: политик намерен вернуться в Калининград
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэр Новоуральска уходит в досрочную отставку: политик намерен вернуться в Калининград

30 марта 2017, 09:15Политика
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