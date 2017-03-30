Мэр Новоуральска уходит в досрочную отставку: политик намерен вернуться в Калининград

Вероятнее всего, новым спикером станет директор «Водоканала» депутат Петр Ильин. Он уже написал заявление о приостановке работы на занимаемой должности на три месяца, сообщает «Правда УрФО».

Владимир Машков вернется в Калининград, где ему уже предложили должность в избирательном штабе губернатора Антона Алиханова.

Заметим, что глава города в Новоуральске избирается на конкурсной основе. Полновластного градоначальника изберут после выборов в городскую думу.