Мэр Новоуральска уходит в досрочную отставку: политик намерен вернуться в Калининград
30 марта 2017, 09:15Политика
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Городская дума Новоуральска удовлетворила просьбу мэра города Владимира Машкова о его досрочной отставке. 7 апреля состоится последний рабочий день действующего градоначальника. Замену ему найдут в течение 14 дней.
Вероятнее всего, новым спикером станет директор «Водоканала» депутат Петр Ильин. Он уже написал заявление о приостановке работы на занимаемой должности на три месяца, сообщает «Правда УрФО».
Владимир Машков вернется в Калининград, где ему уже предложили должность в избирательном штабе губернатора Антона Алиханова.
Заметим, что глава города в Новоуральске избирается на конкурсной основе. Полновластного градоначальника изберут после выборов в городскую думу.
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