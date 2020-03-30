Депутаты в Екатеринбурге во время пандемии потратят четыре миллиона рублей на пиар
Сегодня, 11:16ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге городская дума на сайте госзакупок разместила контракт по поиску подрядчика на размещение в СМИ интервью с депутатами.
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно техзаданию, в эфире телеканалов должны выйти не менее 39 программ с участием депутатов, длительность каждой передачи — не менее 10 минут. Программы должны выходить в эфир по будням после 18.00. Начальная стоимость контракта — четыре миллиона рублей.
Всего на пиар городской думы столицы Урала запланировано 11 миллионов рублей.
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