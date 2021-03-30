9 жителям Свердловской области присвоены госнаграды

9 жителям Свердловской области присвоены госнаграды
Сегодня, 14:16ПолитикаФото: pixabay.com

9 жителям Свердловской области присвоены госнаграды

Согласно указу президента, 9 жителям Свердловской области присвоены госнаграды Российской Федерации за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции медали и звания получили работники ООО «Уральские локомотивы».

Медалью «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден слесарь-электромонтажник Юрий Ульяновский. Медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены начальник участка Зинаида Малыгина, начальник департамента предприятия Василий Раговский, а также токарь Зуфар Загитов.

Почетные звания «Заслуженный машиностроитель РФ» присвоены Вячеславу Гилеву, главному технологу производства и начальнику производства Григорию Заикину.

Также госнаградами отмечены директор спортивной школы олимпийского резерва «Аист» Яков Миленький («Заслуженный работник физкультуры РФ»), начальник ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы Свердловской области №1» Василий Черкасин («Заслуженный работник пожарной охраны РФ») и заведующей кафедрой физико-химической технологии защиты биосферы ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» Инна Первова («Заслуженный эколог РФ»).

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