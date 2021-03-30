Депутаты Заксобрания отклонили инициативу о возвращении прямых выборов мэров

Депутаты Заксобрания отклонили инициативу о возвращении прямых выборов мэров
Сегодня, 15:10ПолитикаФото: zsso.ru
На очередном заседании депутаты Заксобрания Свердловской области вновь отклонили инициативу о возвращении прямых выборов мэров.

Областное Заксобрание окончательно отклонило общественную инициативу о проведении в регионе референдума о возвращению прямых выборов мэров. Об этом сообщает Znak, отмечая, что против проголосовало большинство депутатов – 35 человек. Высказались за только 5 представителей ЗакСО – это фракция КПРФ.

На заседании, которое прошло 30 марта, присутствовали активисты, собравшие свыше 15 тысяч подписей жителей Среднего Урала, поддерживающих данную инициативу.

Напомним, прямые выборы мэра в Екатеринбурге отменили в 2018 году.

Только за прошлый год областной избирком трижды отклонял заявку на проведение референдума о прямых выборах мэра столицы Среднего Урала.

Сюжеты:
Екатеринбург
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