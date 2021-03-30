Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предложил реформу администрации города

Мэр предлагает не разбивать деятельность заместителей на определенные направления. Вместо этого, глава города самостоятельно будет решать, сколько ему требуется помощников и кто из них будет решать определенные задачи.
Кроме того, Алексей Орлов предложил организовать департамент молодежной политики и департамент социальной политики.
Решение о принятии документа будет принимать городская дума.
Напомним, Алексей Орлов занял пост мэра Екатеринбурга 9 февраля 2021 года. Ранее он был первым вице-губернатором региона.