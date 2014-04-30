Завтра в Нижнем Тагиле пройдут сразу два митинга

Первый митинг начнется в 10:00 на Театральной площади и продлится 2 часа, организует его Ассоциация профсоюзных организаций города Нижний Тагил. Проведение его традиционно, ведь 1 мая - День международной солидарности трудящихся. Завтра по всей России пройдут праздничные мероприятия профсоюзов под общим девизом «Достойный труд – справедливая зарплата!».

Второй митинг назначен на 11:00 на площади у кинотеатра «Современник», и также будет идти 2 часа. Его организует Нижнетагильское местное отделение КПРФ. Ожидается, что будут подняты проблемы социальной сферы, в том числе социального неравенства, проблемы чести и достоинства людей труда.

Как говорится, «Миру - Мир!», и все на митинг!