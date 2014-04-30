Завтра в Нижнем Тагиле пройдут сразу два митинга
30 апреля 2014, 09:10Политика
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1 мая, в День труда, в Нижнем Тагиле пройдут два больших митинга.
Первый митинг начнется в 10:00 на Театральной площади и продлится 2 часа, организует его Ассоциация профсоюзных организаций города Нижний Тагил. Проведение его традиционно, ведь 1 мая - День международной солидарности трудящихся. Завтра по всей России пройдут праздничные мероприятия профсоюзов под общим девизом «Достойный труд – справедливая зарплата!».
Второй митинг назначен на 11:00 на площади у кинотеатра «Современник», и также будет идти 2 часа. Его организует Нижнетагильское местное отделение КПРФ. Ожидается, что будут подняты проблемы социальной сферы, в том числе социального неравенства, проблемы чести и достоинства людей труда.
Как говорится, «Миру - Мир!», и все на митинг!
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