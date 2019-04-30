Мэр Нижнего Тагила представил коллегам преемника Ленды

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев представил коллегам нового руководителя аппарата администрации города Алексея Храмцова. 40-летний верхотурец, который ранее возглавлял управление образования в духовной столице Урала, посетил во вторник, 30 апреля, свое первое аппаратное совещание в тагильской администрации.
Пока он принят на должность руководителя аппарата, но мы с коллегами ещё обсудим изменение структуры. Прошу любить и жаловатьсказал Владислав Пинаев.
Напомним, по словам источника TagilCity.ru, кандидатуру Храмцова главе Нижнего Тагила предложили в администрации губернатора. Обновление команды Владислава Пинаева чиновниками из других городов говорит, по мнению нашего собеседника, об интеграции управленческих процессов в области и муниципалитете, который получает в это году беспрецедентное финансирование проектов из региональной и федеральной казны. Будет ли Храмцов заниматься идеолгической работой, как это делал его предшественник Андрей Ленда, или сконцентрируется на аппаратной работе — пока неизвестно. В мэрии обсуждают очередные изменения структуры, в том числе полномочий аппарата администрации.
До управления образования Верхотурья Алексей Храмцов работал замглавы администрации города по ЖКХ. Баллотировался в Верхотурскую думу и Заксобрание Свердловской области от «Справедливой России», а также в идущем сейчас конкурсе на пост мэра Среднеуральска, но отозвал свою кандидатуру. Информагентство «Ура.ру» называет Храмцова креатурой советника губернатора Анатолия Гайды.
Андрей Ленда уволился из мэрии Нижнего Тагила 9 апреля. По словам собеседников TagilCity.ru, в администрации города до сих пор обсуждается изменение структуры, в рамках которой политические функции будут распределены между аппаратом и информационно-аналитическим отделом, который может стать управлением. Не исключают в мэрии и появление новой должности или структуры.