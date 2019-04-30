Мэр Нижнего Тагила представил коллегам преемника Ленды

Пока он принят на должность руководителя аппарата, но мы с коллегами ещё обсудим изменение структуры. Прошу любить и жаловатьсказал Владислав Пинаев.

Новый руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила Алексей Храмцов Фото: TagilCity.ru

Напомним, по словам источника TagilCity.ru, кандидатуру Храмцова главе Нижнего Тагила предложили в администрации губернатора. Обновление команды Владислава Пинаева чиновниками из других городов говорит, по мнению нашего собеседника, об интеграции управленческих процессов в области и муниципалитете, который получает в это году беспрецедентное финансирование проектов из региональной и федеральной казны. Будет ли Храмцов заниматься идеолгической работой, как это делал его предшественник Андрей Ленда, или сконцентрируется на аппаратной работе — пока неизвестно. В мэрии обсуждают очередные изменения структуры, в том числе полномочий аппарата администрации.

До управления образования Верхотурья Алексей Храмцов работал замглавы администрации города по ЖКХ. Баллотировался в Верхотурскую думу и Заксобрание Свердловской области от «Справедливой России», а также в идущем сейчас конкурсе на пост мэра Среднеуральска, но отозвал свою кандидатуру. Информагентство «Ура.ру» называет Храмцова креатурой советника губернатора Анатолия Гайды.