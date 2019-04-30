В Екатеринбурге на праймериз ЕР зарегистрировался тренер боевых искусств

Клуб «Файт Клаб», в котором работает тренер, принадлежит депутату гордумы уральской столицы Владимиру Смирнову. Владелец клуба также заявился на праймериз «Единой России» по довыборам в Заксобрание региона.

Заявку на праймериз также подал пенсионер Сергей Шестаков.

Предварительное голосование ЕР проведут 26 мая. Зарегистрированные участники сначала пройдут через дебаты, которые запланированы в региональном исполкоме «Единой России» 11 мая. Довыборы в Заксобрание Свердловской области состоятся 8 сентября.