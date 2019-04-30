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В Екатеринбурге на праймериз ЕР зарегистрировался тренер боевых искусств
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге на праймериз ЕР зарегистрировался тренер боевых искусств

Сегодня, 16:58ПолитикаФото: официальный сайт Заксобрания Свердловской области
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