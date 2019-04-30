В Екатеринбурге на праймериз ЕР зарегистрировался тренер боевых искусств
Сегодня, 16:58ПолитикаФото: официальный сайт Заксобрания Свердловской области
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Тренер спортивного клуба боевых искусств Кирилл Петров попытается стать депутатом Законодательного собрания Свердловской области, сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Клуб «Файт Клаб», в котором работает тренер, принадлежит депутату гордумы уральской столицы Владимиру Смирнову. Владелец клуба также заявился на праймериз «Единой России» по довыборам в Заксобрание региона.
Заявку на праймериз также подал пенсионер Сергей Шестаков.
Предварительное голосование ЕР проведут 26 мая. Зарегистрированные участники сначала пройдут через дебаты, которые запланированы в региональном исполкоме «Единой России» 11 мая. Довыборы в Заксобрание Свердловской области состоятся 8 сентября.
Напомним, довыборы организованы после перехода депутата Игоря Володина в Екатеринбургскую гордуму. Победу на выборах он одержал в сентябре 2018 года.
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