Срок выдвижения кандидатов на праймериз продлен до 14 мая

Решение об увеличении срока подачи документов было принято на заседании Федерального оргкомитета предварительного голосования 28 апреля, сообщает пресс-служба «Единой России».
Только за два дня, 26–28 апреля, подано 105 заявлений. Это более четверти от числа всех заявлений, поступивших с середины марта. В Свердловской области проходит предварительное голосование по отбору кандидатов для выдвижения не только в Госдуму и Заксобрание, но и 35 муниципальных представительных органов, пояснил Шептий.
Он отметил, что важно дать возможность принять участие в предварительном голосовании всем желающим.
В итоге подать заявление кандидаты могут до 14 мая включительно. Само голосование пройдет с 24 по 30 мая.
Напомним, заявку на участие в праймериз подал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Глава региона отметил, что принимает участие в мероприятии, чтобы помочь понять свердловчанам цели и задачи партии, а также показать результаты ее деятельности.