Срок выдвижения кандидатов на праймериз продлен до 14 мая

Срок выдвижения кандидатов на праймериз продлен до 14 мая
Срок выдвижения кандидатов на праймериз продлен до 14 мая
Сегодня, 10:23ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
Из-за большого количества кандидатов, желающих принять участие в предварительном голосовании, оргкомитет «Единой России» принял решение продлить сроки приема документов для участия в праймериз до 14 мая.

Решение об увеличении срока подачи документов было принято на заседании Федерального оргкомитета предварительного голосования 28 апреля, сообщает пресс-служба «Единой России».

Как пояснил секретарь Свердловского регионального отделения партии Виктор Шептий, такая инициатива, поддержанная другими регионами, связана с большим числом желающих принять участие в праймериз, а также необходимостью детальной проверки документов от кандидатов.

Только за два дня, 26–28 апреля, подано 105 заявлений. Это более четверти от числа всех заявлений, поступивших с середины марта. В Свердловской области проходит предварительное голосование по отбору кандидатов для выдвижения не только в Госдуму и Заксобрание, но и 35 муниципальных представительных органов, пояснил Шептий.

Он отметил, что важно дать возможность принять участие в предварительном голосовании всем желающим.

В итоге подать заявление кандидаты могут до 14 мая включительно. Само голосование пройдет с 24 по 30 мая.

Напомним, заявку на участие в праймериз подал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Глава региона отметил, что принимает участие в мероприятии, чтобы помочь понять свердловчанам цели и задачи партии, а также показать результаты ее деятельности.

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