Срок выдвижения кандидатов на праймериз продлен до 14 мая

Только за два дня, 26–28 апреля, подано 105 заявлений. Это более четверти от числа всех заявлений, поступивших с середины марта. В Свердловской области проходит предварительное голосование по отбору кандидатов для выдвижения не только в Госдуму и Заксобрание, но и 35 муниципальных представительных органов, пояснил Шептий.