Главный следователь России предложил вернуть смертную казнь
По мнению Александра Бастрыкина, она должна значиться в Уголовном кодексе как мера устрашения.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с депутатами Госдумы от «Единой России», которые также являются членами ОНФ, заявил о необходимости возвращения в Уголовный кодекс смертной казни, пишет «Коммерсантъ».
Я не призываю вернуть смертную казнь в порядке реализации, но мне кажется, что она должна присутствовать в нашем законодательстве.
По его мнению, даже гипотетическая возможность ее применения способна остановить потенциального преступника.
Отметим, в 1997 году Конституционный суд обозначил, что смертная казнь применяться не может, так как Россия 16 апреля 1997 года подписала Протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод «Относительно отмены смертной казни», приняв на себя обязательство отменить этот вид уголовного наказания. До 1 января 2010 года был введен мораторий на смертную казнь, альтернативой ей стало пожизненное заключение.
Мораторий был продлен до того, как Госдума ратифицирует протокол об отмене смертной казни. Протокол №6 до сих пор не ратифицирован, хотя с 1997 по 2005 год в ГД были внесены пять проектов постановлений об этом.
В Думе и в других органах власти всегда были сторонники возвращения смертной казни. Недавно о необходимости установить смертную казнь «за такие преступления, как терроризм, преступления против детей, связанные с их гибелью», заявляла глава думского комитета по безопасности Ирина Яровая. Однако во внесенный и принятый чуть позже антитеррористический пакет эти меры не вошли.
Против возвращения смертной казни главным доводом всегда выступают международные обязательства. Кроме того, как отметил глава комитета ГД по образованию, декан факультета госуправления МГУ Вячеслав Никонов, обычно «при применении смертной казни минимум 20% приговоров оказываются ошибочными», а учитывая нынешнее состояние всей правоохранительной системы, вводить смертную казнь в России не стоит.
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