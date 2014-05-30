Главный следователь России предложил вернуть смертную казнь

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с депутатами Госдумы от «Единой России», которые также являются членами ОНФ, заявил о необходимости возвращения в Уголовный кодекс смертной казни, пишет «Коммерсантъ».

Я не призываю вернуть смертную казнь в порядке реализации, но мне кажется, что она должна присутствовать в нашем законодательстве.

По его мнению, даже гипотетическая возможность ее применения способна остановить потенциального преступника.

Отметим, в 1997 году Конституционный суд обозначил, что смертная казнь применяться не может, так как Россия 16 апреля 1997 года подписала Протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод «Относительно отмены смертной казни», приняв на себя обязательство отменить этот вид уголовного наказания. До 1 января 2010 года был введен мораторий на смертную казнь, альтернативой ей стало пожизненное заключение.

Мораторий был продлен до того, как Госдума ратифицирует протокол об отмене смертной казни. Протокол №6 до сих пор не ратифицирован, хотя с 1997 по 2005 год в ГД были внесены пять проектов постановлений об этом.

В Думе и в других органах власти всегда были сторонники возвращения смертной казни. Недавно о необходимости установить смертную казнь «за такие преступления, как терроризм, преступления против детей, связанные с их гибелью», заявляла глава думского комитета по безопасности Ирина Яровая. Однако во внесенный и принятый чуть позже антитеррористический пакет эти меры не вошли.