В Свердловской области дороги и строительство будет курировать замглавы екатеринбургской администрации
30 мая 2016, 11:50ПолитикаТимофей Данилов
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В областном кабмине продолжаются кадровые перестановки. Стало известно, что губернатор региона нашел замену куратору ЧМ-2018 Валентину Грипасу, который на прошлой неделе освободил свое рабочее место.
Сюжеты: Екатеринбург
На пост вице-премьера свердловского правительства назначен первый заместитель администрации. Отныне развитие дорожно-транспортной сферы и строительство в регионе, включая подготовку к мундиалю, будет курировать именно он. Сегодня утром Евгений Куйвашев обсудил с Сергеем Швиндтом круг его полномочий, а также задачи, стоящие в приоритете.
Сергей Швиндт занимал пост заместителя екатеринбургской администрации последние пять лет. До этого он какое-то время был министром транспорта в регионе.
Напомним, что предыдущий вице-премьер правительства Валентин Грипас уволился по собственному желанию. Вслед за ним ушел и Руслан Чистяков, который являлся главой ГКУ СО«Управление автомобильных дорог».
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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