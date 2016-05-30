В Свердловской области дороги и строительство будет курировать замглавы екатеринбургской администрации

На пост вице-премьера свердловского правительства назначен первый заместитель администрации. Отныне развитие дорожно-транспортной сферы и строительство в регионе, включая подготовку к мундиалю, будет курировать именно он. Сегодня утром Евгений Куйвашев обсудил с Сергеем Швиндтом круг его полномочий, а также задачи, стоящие в приоритете.