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В Свердловской области дороги и строительство будет курировать замглавы екатеринбургской администрации
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области дороги и строительство будет курировать замглавы екатеринбургской администрации

30 мая 2016, 11:50ПолитикаТимофей Данилов
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