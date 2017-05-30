Младший воспитатель Евгения Чудновец решила стать губернатором Свердловской области

Освободившись, она решила, что будет заниматься политикой. Ее ближайшая цель – стать главой региона. 10 сентября 2017 года состоятся выборы губернатора, на которых она намерена выдвинуть свою кандидатуру, сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости».

Младший воспитатель детского сада верит, что ее поддержит и президент России:

Не зря же он меня выпустил из тюрьмы. Я думаю, что в этом есть какой-то знак и для меня стимул.

Евгения также объяснила, почему она решила стать губернатором:

Я не успела еще разобраться, как работает на практике конституционное право избираться. Моя глобальная цель — изменить мир и Свердловскую область к лучшему.