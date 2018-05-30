Обещал приехать на День города: Сергей Носов улетел в Магадан

Сергей Носов улетел в Магадан, где до 9 сентября 2018 года будет исполнять обязанности губернатора. Сергей Носов планировал попрощаться с тагильчанами, но из Москвы поступило распоряжение как можно скорее приступить к исполнению обязанностей в Магадане, так как предыдущий губернатор уже оставил свой пост.