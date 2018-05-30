Обещал приехать на День города: Сергей Носов улетел в Магадан
30 мая, 12:25Политика
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Сергей Носов, назначенный и.о. губернатора Магаданской области, покинул Нижний Тагил.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сергей Носов улетел в Магадан, где до 9 сентября 2018 года будет исполнять обязанности губернатора. Сергей Носов планировал попрощаться с тагильчанами, но из Москвы поступило распоряжение как можно скорее приступить к исполнению обязанностей в Магадане, так как предыдущий губернатор уже оставил свой пост.
Как сообщает «Комсомольская Правда» со ссылкой на мэрию Нижнего Тагила, Сергей Носов обещал приехать в Нижний Тагил на День города.
Напомним, что и.о. главы Нижнего Тагила назначен Владислав Пинаев.
Видео: «Вести-Магадан»
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