Обещал приехать на День города: Сергей Носов улетел в Магадан

Сергей Носов, назначенный и.о. губернатора Магаданской области, покинул Нижний Тагил.

Сергей Носов улетел в Магадан, где до 9 сентября 2018 года будет исполнять обязанности губернатора. Сергей Носов планировал попрощаться с тагильчанами, но из Москвы поступило распоряжение как можно скорее приступить к исполнению обязанностей в Магадане, так как предыдущий губернатор уже оставил свой пост.





Как сообщает «Комсомольская Правда» со ссылкой на мэрию Нижнего Тагила, Сергей Носов обещал приехать в Нижний Тагил на День города.





Напомним, что и.о. главы Нижнего Тагила назначен Владислав Пинаев.