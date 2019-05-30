Тюменский депутат призвал не хвастаться деньгами, чтобы «их не отобрала Москва»
Сегодня, 15:47ПолитикаФото: pixabay.com
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Депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов попросил быть скромнее и не использовать в речи по отношению к региональному бюджету слово «профицит», сообщает издание «URA.RU». Ульянов призвал коллег говорить, что «денег в Тюменской области всё равно не хватает, денег мало».
Об этом он заявил на заседании думы.
Понятие «профицит» прошу не использовать — все отслеживается и соседями, и правительством России. Когда мы начинаем все время говорить «профицит», «профицит», возникает желание уменьшить этот профицит, как это было с налогом на прибыль,цитирует депутата Ura.ru.
Как сообщает издание, по итогам первого квартала доходы бюджета Тюменской области составили 47,6 млрд, а расходы — 25,8 млрд рублей.
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