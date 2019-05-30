Тюменский депутат призвал не хвастаться деньгами, чтобы «их не отобрала Москва»

Понятие «профицит» прошу не использовать — все отслеживается и соседями, и правительством России. Когда мы начинаем все время говорить «профицит», «профицит», возникает желание уменьшить этот профицит, как это было с налогом на прибыль,цитирует депутата Ura.ru.