Не в Госдуму, но в ЗакСо: тагильский политик Муринович выдвинулся от «Единой России»

Бывший депутат Нижнетагильской городской думы Андрей Муринович не стал баллотироваться в Госдуму от Нижнего Тагила и выдвинул свою кандидатуру в праймериз партии «Единая Россия» в ЗакСо Свердловской области от Красноуральской территориальной группы.

Ранее сообщалось, что Андрей Муринович примет участие в выборах в Госдуму по Нижнетагильскому избирательному округу в качестве оппозиционного кандидата, против Константина Захарова — члена политсовета «Единой России», сообщает «Реальный Тагил». Если вы, будучи депутатом, реально собираетесь принести людям пользу, то вы это сможете только в том случае, если будите депутатом от самой главной, самой ведущей партии, заявил Андрей Муринович. С 2012 по 2017 год Андрей Муринович занимал кресло в гордуме Нижнего Тагила шестого созыва. В 2016 году был выдвинут в Заксобрание Свердловской области по одномандатному округу от партии «Справедливая Россия», однако за неделю до выборов перешел в «Единую Россию», а после вовсе снял свою кандидатуру. В 2017 Муринович также предпринял попытку избраться в гордуму, но не прошел праймериз. Дума о Нижнем Тагиле. Обзор выборов в Госдуму по Нижнетагильскому округу 2021 Напомним, победители праймериза «Единой России» станут кандидатами на место в Госдуму на выборах в сентябре. В беседе с TagilCity.ru эксперты оценили шансы девяти кандидатов, зарегистрировавшихся на предварительное голосование по Нижнетагильскому избирательному округу.

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