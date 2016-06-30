«Люди могут ошибаться, а партия не ошибается»: мэр прокомментировал результаты полного аннулирования праймериз в Нижнем Тагиле

Сергей Носов в первый день съезда посетил две секции: секцию «Сильная Россия», она касалась вопросов патриотического воспитания, армии и военно-промышленного комплекса, и экономическую, на которой обсуждались бюджетные вопросы, вопросы промышленной политики.

Во второй день Сергей Носов принял участие в заседании высшего и генерального совета, где обсуждались вопросы по изменению и окончательным корректировкам кандидатур, которые будут выдвинуты съездом на выборы. Мэр города рассказал, что в приветственном выступлении президент подчеркнул, что он стоял у истоков создания партии. Сергей Носов отметил, что помнит это очень хорошо, так как ему самому в то время довелось поработать в партии в Свердловской области.

Мэр рассказал, что основная мысль, которую озвучил председатель правительства: надо выполнять то, что было обещано, и не давать пустых обещаний.

На прошедшей пресс-конференции глава города прокомментировал отмену итогов праймериз по Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу №171.

Напомним, во второй половине июня заводчане написали письмо Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать «человека труда». Федеральный комитет партии аннулировал итоги предварительного голосования. На съезде Единой России утвердили кандидата от Нижнего Тагила. Им стал представитель Уралвагонзавода, Алексей Балыбердин. Сергей Носов подчеркнул, что решениями съезда он полностью удовлетворен:

Есть разная оценка прошедших праймериз. Есть оценка на месте, есть оценка в других местах. На результаты праймериз были жалобы от депутатов государственной думы разных созывов. Реакция последовала серьезная. Решение партии говорит о том, что люди могут ошибаться, а партия не ошибается. Партия приняла совершенно правильное решение, фактически аннулировав праймериз, убрав вопросы, жалобы. Зачистила ситуацию.

Партия учла мнение рабочих УВЗ, что говорит о том, что УВЗ и его коллектив по-прежнему признается как один из авангардов в политической жизни страны. К мнению коллектива УВЗ прислушиваются на всех уровнях. Решение совершенно разумное. В этой ситуации, которая сложилась.

Об Алексее Балыбердине мэр города сказал, что его кандидатура утверждена не случайно, как может показаться некоторым. Глава Нижнего Тагила подчеркнул, что представитель УВЗ Балыбердин был в составе делегации тагильчан, которые присутствовали на встрече с президентом Владимиром Путиным в 2013 году. Кроме того, Алексей Балыбердин является одним из учредителей движения «Антимайдан», заметил мэр.

Именно с этой встречи начались преобразования в Нижнем Тагиле. Именно от той позиции, которой придерживались тагильчане в то время, всё и начиналось. А потом контролировали выполнение поручений президента, которые появились после этой встречи.

На вопрос о выдвижении Ибрагима Абдулкадырова в депутаты от другой партии Сергей Носов сказал, что об этом ему ничего неизвестно.

Остается только задать вопрос об этом представителям тех партий, которые об этом заявляли порекомендовал Глава города.

Под конец брифинга мэр высказал надежду, что на предстоящих выборах рейтинг партии Единая Россия будет в среднем выше по городу, чем по области.

Я думаю, что Тагил последним никогда не был и не будет.

Глава города уточнил, что достигнуть этого можно командной работой местного отделения партии, одномандатников и депутатов городской думы – членов партии.

Нужно вспоминать о том, что ты член партии не только тогда, когда ты хочешь обеспечить себе то или иное место в том или ином органе. Это совместная работа подчеркнул Сергей Носов.