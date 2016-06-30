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«Люди могут ошибаться, а партия не ошибается»: мэр прокомментировал результаты полного аннулирования праймериз в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Люди могут ошибаться, а партия не ошибается»: мэр прокомментировал результаты полного аннулирования праймериз в Нижнем Тагиле

30 июня 2016, 10:45ПолитикаМарина
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