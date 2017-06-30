Администрация Президента не будет вмешиваться в ход губернаторских выборов в России

Администрация Президента России отказывается решать внутриполитические проблемы регионов на выборах в ручном режиме.

В ходе губернаторских выборов в регионах будет действовать новая политическая реальность – без искусственного режиссирования внутриполитического блока Кремля, без его вмешательства в проблемы регионов во время проведения выборов.

Кандидаты на пост губернаторов получат больше самостоятельности. Прежде всего, это касается врио губернаторов, которые будут претендовать на этот пост, сообщает газета «Известия». Ответственность за ход выборов будут нести сами губернаторы.

Кремль будет только мониторить реализацию избирательного процесса, согласно нормам закона. Перемены обусловлены приходом в регионы новой генерации политиков. Отмечается, что средний возраст кандидатов в 2017 году – 44 года, а уровень конкурентности на предстоящих выборах будет не ниже, чем во время прошлых региональных компаний.