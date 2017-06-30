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Евгения Чудновец не смогла попасть на приём к врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Евгения Чудновец не смогла попасть на приём к врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву (ВИДЕО)

30 июня 2017, 07:30Политика
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