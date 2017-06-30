Евгения Чудновец не смогла попасть на приём к врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву (ВИДЕО)

Ролики о своих тщетных попытках попасть в резиденцию, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата на выборы главы региона, Евгения разместила на своей странице в соцсетях. По её мнению, действующий губернатор поможет ей решить вопрос о преодолении муниципального фильтра, пишет Наша газета.