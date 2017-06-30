Евгения Чудновец не смогла попасть на приём к врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву (ВИДЕО)
30 июня 2017, 07:30Политика
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Оправданная за репост воспитательница из Кургана Евгения Чудновец, ранее заявившая о своём намерении побороться за кресло губернатора, накануне не смогла попасть на прием к врио главы региона Евгению Куйвашеву.
Сюжеты: Екатеринбург
Ролики о своих тщетных попытках попасть в резиденцию, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата на выборы главы региона, Евгения разместила на своей странице в соцсетях. По её мнению, действующий губернатор поможет ей решить вопрос о преодолении муниципального фильтра, пишет Наша газета.
На кадрах Чудновец стоит у стеклянных дверей резиденции, беседует с охранниками, затем с секретарём. Итог известен - на прием к Евгению Куйвашеву попасть Евгения Чудновец не смогла. Выборы, напомним, пройдут 10 сентября.
Видео с личной страницы Е.Чудновец на Facebook
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