Больше миллиона свердловчан приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию
За пять дней 1 079 874 свердловчан проголосовали по поправкам в Конституцию. Каждый третий избиратель посетил свой участок, сообщает департамент информполитики.
Жители региона могут прибегнуть к различным формам голосования. Помимо работы традиционных территориальных избирательных участков, в Свердловской области развернуто голосование на придомовых территориях. На этих участках проголосовали 74 823 человека. Правом проголосовать на дому на данный момент воспользовались 139,5 тысяч свердловчан.
По данным избиркома, наибольшая явка зафиксирована в Пелыме, она составила 62%. Также в лидерах по явке избирателей ЗАТО Свободный, Волчанск, Камышлов, Алапаевск, Талица.
Завтра пройдет основной день голосования. В Нижнем Тагиле голоса отдали 74 тысяч человек. Сегодня Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что в случае принятия поправок в Конституцию, могут быть скорректированы некоторые положения устава области.