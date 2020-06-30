Больше миллиона свердловчан приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Жители региона могут прибегнуть к различным формам голосования. Помимо работы традиционных территориальных избирательных участков, в Свердловской области развернуто голосование на придомовых территориях. На этих участках проголосовали 74 823 человека. Правом проголосовать на дому на данный момент воспользовались 139,5 тысяч свердловчан.

По данным избиркома, наибольшая явка зафиксирована в Пелыме, она составила 62%. Также в лидерах по явке избирателей ЗАТО Свободный, Волчанск, Камышлов, Алапаевск, Талица.