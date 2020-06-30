Четверть жителей Свердловской области выразили отношение к поправкам в Конституцию

Наибольшая явка наблюдается в ЗАТО Свободный, где проголосовали порядка 56% избирателей, наименьшая явка отмечается в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга — 16%.

Избирательная комиссия Свердловской области отмечает, что жители региона, помимо традиционного посещения избирательных участков, имеют возможность воспользоваться различными формами голосования, например, можно отдать свой голос на дому или придомовой территории.

Более того, впервые в Свердловской области у избирателей имеется возможность проголосовать в садовых кооперативах. Стоит отметить, что ранее садоводы в рамках программы «Мобильный избиратель» могли подать заявления о голосовании по месту нахождения, для этого члены участковых избирательных комиссий выезжали в садовые товарищества.

На данный момент в специальных шатрах для голосования выразили свое мнение относительно изменений в Конституцию России 56 842 свердловских избирателя. На дому проголосовали 115 тысяч жителей региона.в