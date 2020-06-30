Эксперты рассказали о распространенных фейках о голосовании по Конституции в России

Об этом заявил член рабочей группы по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич на специальном брифинге в понедельник.

Он также рассказал о классификации фейков. К первой группе относятся те, что распространяются СМИ-иностранных агентов и на площадках. Он утверждает, что ежедневно с десяток публикаций выходят с манипулирующими заголовками, которые не соответствуют тому, что сообщается в тексте.

Их задача — сформировать определенное общественное мнение и, в том числе, чтобы после завершения голосования легитимировать некий международный протест против его результатов, сообщил Малькевич.

Большая масса фейков распространяется в социальных сетях. Малькевич подразделяет их на две категории: федерального масштаба, которые «ходят» по всей стране, а также локальные истории. В общей сложности насчитывается уже больше пяти тысяч фейков, так как распространяются они чаще по небольшим населенным пунктам в удаленных регионах. Это обусловлено тем, что их сложнее оперативно проверить.

Он привел в пример видео из Москвы, где молодой человек нашел пакет с бюллетенями, потерянный членами УИК или специально оставленный, чтобы потом кто-то его взял и изменил волеизъявление граждан. Это все распространилось в интернете. Однако камеры, снимавшие это место, не зафиксировали членов комиссий. На них видно, что молодой человек сам положил пакет, ушел, а потом вернулся с камерой как бы записать эксклюзив. Кроме того, бюллетени в пакете были фековыми — без подписей и печатей.

Малькевич рассказал, что этот молодой человек был найден. Он рассказал, что сделал это для подтверждения нарушений на выборах, так как много в интернете информации о этом, но нет никаких подтверждений.

Еще один пример Малькевич привел из города Сатка Челябинской области. Там сообщение было размещено в Telegram-канале «Караульный». Мужчина снял видео, на котором утверждал, что при голосовании у него даже не спросили паспорт. Конечно, этого не было. В результате с молодым человеком связались, он удалил видео и принес публичные извинения.

Спикер отмечает, что фиксируется рост недостоверных сообщений.

Думаю, что завтра их станет еще больше. Непосредственно первого числа, в заключительный день, они будут идти практически ежечасно. Их задача — сформировать картину мира, которую прежде всего СМИ-иностранные агенты смогли бы подать в нужном ракурсе, заключил он.

Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева рассказала, что в России контроль за ходом голосования ведут 512 тысяч общественных наблюдателей. Они следят, чтобы процедура была соблюдена.