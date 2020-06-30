Куйвашев допустил изменения в Уставе области при принятии поправок в Конституцию

Он отметил, что все шаги властей будут обсуждаться с общественностью. Однако, он «не стал бы забегать вперед».

Напомним, завтра пройдет основной день голосования по поправкам в Конституцию. Гражданам предстоит сделать свой выбор. В Нижнем Тагиле голосование посетили уже почти 74 тысячи жителей города. Кроме того, в городе проводится сбор подписей за присвоение звания «Город трудовой доблести».