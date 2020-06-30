Куйвашев допустил изменения в Уставе области при принятии поправок в Конституцию
Сегодня, 15:38ПолитикаФото: личная страница в Instagram Евгения Куйвашева
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Губернатор Свердловской области Евшений Куйвашев рассказал, что в случае принятия поправок в Конституцию РФ могут быть скорректированы некоторые положения устава области, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Конституция 2020
Он отметил, что все шаги властей будут обсуждаться с общественностью. Однако, он «не стал бы забегать вперед».
Напомним, завтра пройдет основной день голосования по поправкам в Конституцию. Гражданам предстоит сделать свой выбор. В Нижнем Тагиле голосование посетили уже почти 74 тысячи жителей города. Кроме того, в городе проводится сбор подписей за присвоение звания «Город трудовой доблести».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей