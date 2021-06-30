Названы кандидаты «Единой России» в ЗакСО от Нижнего Тагила

В регионе в первую тройку вошли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий и первый заместитель главы региона Александр Высокинский, сообщает «Уралинформбюро».
Вячеслав Погудин родился в 1951 году в Нижнем Тагиле. На данный момент он является депутатом Законодательного Собрания Свердловской области от Ленинского округа и председателем комитета по социальной политике.
В 2008 году Погудин выдвигался на выборы главы Нижнего Тагила. В 2011 и 2016 годах принимал участие в выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области от партии «Единая Россия».
Владимир Радаев родился в 1952 году в селе Ключево Сергачского района Горьковской области. В 1974 году поступил на работу в сортопрокатный цех Нижнетагильского металлургического комбината. С 2000 года является депутатом Нижнетагильской городской Думы.
В 2008 году Радаев принял участие в выборах депутатов Нижнетагильской городской Думы пятого созыва от партии «Единая Россия», а в 2012 году в выборах депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва. В 2016 году выдвинулся на выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.
Напомним, в Нижнем Тагиле на выборы в Законодательное собрание Свердловской области будут принимать участие как известные горожанам политики, так и люди без политического прошлого. В проекте TagilCity.ru можно ознакомиться с кандидатами и их публичными заявлениями, а также узнать о возможных кандидатах, которые еще не озвучили свои намерения баллотироваться, однако могли бы претендовать на те или иные позиции.