По подозрению в государственной измене арестован бизнесмен из Ростова-на-Дону

По подозрению в государственной измене арестован бизнесмен из Ростова-на-Дону
По подозрению в государственной измене арестован бизнесмен из Ростова-на-Дону
Сегодня, 08:32ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу учредителя фирмы «ДЗ Консалтинг». Он находится под подозрением в продаже программно-аппаратного комплекса, используемого иностранными спецслужбами.

Подозреваемый получил от гражданина РФ итоги научно-исследовательских работ, которые связаны с созданием программно-аппаратного комплекса, разработанного по новым технологиям, у которых нет аналогов, в интересах российского ведомства, сообщают «Новые известия».

После этого предприниматель основал серийное производство данного комплекса за границей Российской Федерации, где и занимался его продажей. Среди пользователей комплекса оказались сотрудники иностранных спецслужб. Данные действия посчитали преступлением по статье «Государственная измена».

Напомним, уральский бизнесмен в 2006 году был осуждён на 9 лет за организацию рейдерского захвата рынка «Оборонснабсбыт» в Екатеринбурге. В 2011 году ему добавили ещё 20 лет колонии строгого режима за организацию семи заказных убийств, преступного сообщества, а также за мошенничество и рейдерские захваты. В апреле 2021 года осуждённый подал ходатайство в Чусовской городской суд об изменении типа исправительного учреждения, где он в данный момент отбывает свой срок.

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