По подозрению в государственной измене арестован бизнесмен из Ростова-на-Дону

Напомним, уральский бизнесмен в 2006 году был осуждён на 9 лет за организацию рейдерского захвата рынка «Оборонснабсбыт» в Екатеринбурге. В 2011 году ему добавили ещё 20 лет колонии строгого режима за организацию семи заказных убийств, преступного сообщества, а также за мошенничество и рейдерские захваты. В апреле 2021 года осуждённый подал ходатайство в Чусовской городской суд об изменении типа исправительного учреждения, где он в данный момент отбывает свой срок.