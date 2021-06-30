«Свято место пусто не бывает»: Владимир Путин рассказал о своем преемнике

Напомним, Владимир Путин назвал подонками выманивающих деньги у россиян телефонных мошенников, которые представляются банковскими сотрудниками. По мнению президента, в Центробанке должны активнее бороться с фишинговыми сайтами. Раньше на их поиск уходила несколько недель, а теперь всего несколько дней.