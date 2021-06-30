«Свято место пусто не бывает»: Владимир Путин рассказал о своем преемнике

«Свято место пусто не бывает»: Владимир Путин рассказал о своем преемнике
«Свято место пусто не бывает»: Владимир Путин рассказал о своем преемнике
Сегодня, 19:44ПолитикаФото: скриншот онлайн-трансляции
Владимир Путин заявил, что решение о том, что станет следующим президентом России, будут принимать исключительно граждане страны.

Однако президент подчеркнул, что назовет имя человека, которого сочтет достойным должности. Он отметил, что планирует дать рекомендации тем, кто будет претендовать на то, чтобы стать президентом РФ.

Свято место пусто не бывает. Подойдет время, и я смогу сказать, кто достоин,заявил Владимир Путин в ходе прямой линии с населением.

Напомним, Владимир Путин назвал подонками выманивающих деньги у россиян телефонных мошенников, которые представляются банковскими сотрудниками. По мнению президента, в Центробанке должны активнее бороться с фишинговыми сайтами. Раньше на их поиск уходила несколько недель, а теперь всего несколько дней.

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