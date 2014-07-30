Отношения области и Нижнего Тагила налаживаются? Продлен контракт с управляющим Горнозаводским округом
Накануне стало известно, что в региональном правительстве на три года продлили контракт с Михаилом Ершовым, управляющим Горнозаводским округом. Так, срок полномочий у чиновника истекает в 2017 году. Это, по оценкам региональных СМИ, является долгой гарантией сохранения должностных полномочий.
Ранее ходили слухи, что должность управляющего займет Юрий Кузнецов, заместитель директора департамента по местному самоуправлению, сообщает ura.ru.
В прошлом году Михаил Ершов и ряд других управляющих (Восточным округом – Николаем Клевецом и Южным – Николаем Крупиным) подписали контракт всего на год, «чтобы не дать возможности чиновникам расслабиться и отработать по максимуму в рамках своих полномочий». К слову, продлят ли контракты с двумя другими коллегами Михаила Ершова, будет известно со дня на день.
Михаил Ершов находится в должности с 2010 года. Ранее он был главой администрации Ленинского района. СМИ отмечают, что управляющий округом состоит с Сергеем Носовым в товарищеских отношениях, поэтому продление контракта стоит рассматривать как потепление между главой Нижнего Тагила и областью.
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