Отношения области и Нижнего Тагила налаживаются? Продлен контракт с управляющим Горнозаводским округом

В прошлом году Михаил Ершов и ряд других управляющих (Восточным округом – Николаем Клевецом и Южным – Николаем Крупиным) подписали контракт всего на год, «чтобы не дать возможности чиновникам расслабиться и отработать по максимуму в рамках своих полномочий». К слову, продлят ли контракты с двумя другими коллегами Михаила Ершова, будет известно со дня на день.