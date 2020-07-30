Глава Екатеринбурга уволил своего заместителя по соцполитике
Сегодня, 19:16ПолитикаФото: екатеринбург.рф
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал заявление об увольнении своего зама по соцполитике Дмитрия Баранова, сообщает пресс-служба мэрии.
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По официальной версии Баранов ушел в отставку по собственному желанию. Его обязанности будет исполнять глава комитета соцполитики Елена Левина.
Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что к Баранову были претензии по поводу трудовой дисциплины, в частности это касалось прогулов. Однако в мэрии эту информацию не прокомментировали.
Баранов занимал должность с 2018 года. До этого работал замглавы администрации Кировского района.
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