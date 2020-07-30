Глава Екатеринбурга уволил своего заместителя по соцполитике

По официальной версии Баранов ушел в отставку по собственному желанию. Его обязанности будет исполнять глава комитета соцполитики Елена Левина.

Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что к Баранову были претензии по поводу трудовой дисциплины, в частности это касалось прогулов. Однако в мэрии эту информацию не прокомментировали.